Россияне смогут приобрести жильё в Крыму и Севастополе по льготной ипотечной ставке 8% годовых. Правительство РФ расширило действие программы жилищного кредитования для новых регионов, включив в неё два субъекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Льготный кредит можно будет оформить на покупку квартиры в строящемся многоквартирном доме или апартаментов. Максимальная сумма ипотеки составит восемь миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее 20% стоимости недвижимости.

Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения кредитного договора. Воспользоваться программой россияне смогут с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027-го.

Таким образом, на оформление льготной ипотеки отводится полгода. При этом речь идёт именно о периоде выдачи кредитов: поддержка процентной ставки рассчитана на значительно более продолжительный срок.

Новая мера распространяется на строящееся жильё в Крыму и Севастополе. Покупка обычной квартиры на вторичном рынке в объявленные условия программы не входит.