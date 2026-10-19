Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября, 18:27

Минфин опроверг подготовку акциза на конфеты в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство финансов России не планирует вводить акциз на конфеты и не выступало с подобной инициативой. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе.

«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», — подчеркнул замминистра.

От мяса до картошки: В России начнут следить за формированием цен на 24 вида продуктов
От мяса до картошки: В России начнут следить за формированием цен на 24 вида продуктов

Ранее Life.ru рассказывал о предложении бизнеса отменить льготный НДС на сахар и ввести акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты. Инициативы вызвали обеспокоенность у представителей кондитерской отрасли. В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности предупредили, что дополнительная налоговая нагрузка может увеличить расходы производителей и привести к росту цен на сладости.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Минфин РФ
  • акцизы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar