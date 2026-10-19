Минфин опроверг подготовку акциза на конфеты в России

Министерство финансов России не планирует вводить акциз на конфеты и не выступало с подобной инициативой. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе.

«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», — подчеркнул замминистра.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении бизнеса отменить льготный НДС на сахар и ввести акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты. Инициативы вызвали обеспокоенность у представителей кондитерской отрасли. В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности предупредили, что дополнительная налоговая нагрузка может увеличить расходы производителей и привести к росту цен на сладости.