Минфин России не поддержал предложение распространить налог на сверхдоходы на банки, микрофинансовые организации (МФО) и организаторов азартных игр. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам чиновника, инициатива выходит за рамки рассматриваемого законопроекта. Документ предусматривает дополнительное налогообложение доходов, которые добывающие компании получают благодаря изменению мировых цен на полезные ископаемые и содержащиеся в них компоненты.

Сазанов пояснил, что деятельность банков, МФО и игорного бизнеса не связана с добычей полезных ископаемых. Поэтому Минфин не считает возможным включить эти организации в число плательщиков нового налога в рамках текущего законопроекта.

При этом замминистра напомнил, что налоговую нагрузку на организаторов азартных игр уже пересмотрели. С 1 января 2026 года для букмекеров действует налог в размере 7% с разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами. Кроме того, они стали плательщиками налога на прибыль организаций по ставке 25%.

Сам законопроект о налоге на сверхдоходы ориентирован прежде всего на отдельные добывающие предприятия. Его задача — направить в бюджет часть дополнительных поступлений, возникающих при благоприятной ценовой ситуации на мировых сырьевых рынках.

Обсуждение налоговых поправок продолжается. Правительство ранее одобрило изменения, учитывающие предложения бизнеса, профильных ведомств и регионов. Второе чтение соответствующего законопроекта в Госдуме запланировано на 19 ноября.