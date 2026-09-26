Минфин поддержал увеличение максимальных выплат по ОСАГО

Минфин России выступил за увеличение максимальных выплат по ОСАГО, прежде всего за причинение вреда жизни и здоровью участников ДТП. Об этом заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал на полях Московского финансового форума.

В ведомстве рассчитывают, что пересмотр страховых сумм не вызовет существенного подорожания полисов. Однако окончательное решение пока не принято. Предстоящие изменения предстоит обсудить с Центробанком, представителями страховых компаний и парламентариями, сказал Чебесков РИА «Новости».

Сейчас пострадавшие в авариях могут получить по ОСАГО максимум 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью. Компенсация имущественного ущерба ограничена 400 тысячами. Эти суммы далеко не всегда покрывают фактические расходы на восстановление автомобилей.

Вопрос об увеличении страхового возмещения обсуждается уже несколько лет. Всероссийский союз страховщиков ранее предлагал поднять максимальную компенсацию за повреждённое имущество до миллиона рублей, а за вред жизни и здоровью — до двух миллионов.

Ранее адвокат Ольга Шушминцева напомнила, что лишить водителя прав может только судья — ни камеры, ни центры автоматической фиксации таких полномочий не имеют. При автоматической фиксации назначается штраф, даже если статья предусматривает лишение прав, а для лишения нужно установить конкретного водителя, оформить документы и передать дело в суд