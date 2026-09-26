Камера не отберёт: Адвокат раскрыла, кто на самом деле может лишить водителя прав

Лишить автомобилиста права управления транспортом может только судья — ни дорожная камера, ни сотрудники центра автоматической фиксации такими полномочиями не обладают. Об этом рассказала адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Ольга Шушминцева.

«Никто, кроме судьи, не может назначить наказание в виде лишения специального права — права управления транспортными средствами, это прямо закреплено частью 1 статьи 3.8 КоАП РФ», — объяснила юрист ТАСС.

При автоматической фиксации нарушения камерой автомобилисту назначается штраф, даже если соответствующая статья КоАП предусматривает в качестве альтернативы лишение прав. Чтобы дело дошло до такого наказания, необходимо установить конкретного водителя, оформить процессуальные документы и передать материалы на рассмотрение суда.

При этом лишить права управления можно только человека, который таким правом обладает. Если машина принадлежит организации либо её собственник вообще не имеет права управления, наказание нельзя автоматически применить к владельцу — необходимо установить человека, находившегося за рулём в момент нарушения.

Даже когда статья предусматривает выбор между штрафом и лишением прав, суд должен обосновать более строгое наказание. В частности, учитываются характер нарушения и отягчающие обстоятельства.

По общему правилу постановление по делу, которое рассматривает судья, должно быть вынесено в течение 90 дней со дня нарушения. Однако для ряда составов КоАП предусматривает более длительные сроки давности.