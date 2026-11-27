Минфин предложил ввести импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран в размере до 35%. Документ направили на согласование в профильные ведомства. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

«Сейчас проект постановления находится проект на согласовании в ведомствах. Ставку этих пошлин предлагается увеличить до 35%. Ее не было, будет 35%», — заявил Силуанов.

Министр не уточнил, какие именно виды морепродуктов могут попасть под новые ставки и когда они могут начать действовать.

Ранее, 25 ноября, статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщал о предложении установить пошлину в размере 15% на импорт деликатесов из недружественных стран. В числе товаров, которые могут попасть под эту меру, назывались морепродукты, пармезан, хамон и трюфели.

Тогда Сазанов отмечал, что окончательный перечень продукции определят после рассмотрения инициативы таможенной подкомиссией. Вопрос о повышенных пошлинах также планировали вынести на обсуждение стран Евразийского экономического союза.