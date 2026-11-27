Правительство России обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу до 31 марта 2027 года. Решение закреплено в постановлениях кабмина от 26 ноября.

Ранее при поставках этих культур за пределы Евразийского экономического союза экспортёры должны были уплачивать пошлину в размере 5%. Теперь её ставка снижена до нуля.

В правительстве объяснили решение падением экспортных цен на российские бобовые. Ожидается, что отмена пошлин позволит отечественным производителям успешнее конкурировать на зарубежных рынках.

Одновременно кабмин утвердил шестимесячный запрет на вывоз гречихи. Ограничение вступает в силу по истечении суток после официального опубликования постановления. Главная цель этой меры — поддержать стабильную ситуацию на внутреннем продовольственном рынке.