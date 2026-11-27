Правительство России на шесть месяцев запретило экспорт гречихи. О новых ограничениях и изменении пошлин на зернобобовые культуры объявила пресс-служба кабмина.

Запрет предусматривает несколько исключений. Гречиху по-прежнему разрешено поставлять в государства Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Ограничения также не затронут экспорт в рамках межправительственных соглашений и отправку гуманитарной помощи.

Речь идёт именно о гречихе — сельскохозяйственном сырье, из которого производят привычную гречневую крупу. Решение касается внешней торговли и не вводит ограничений на продажу гречки внутри России.

Одновременно кабмин обнулил вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу при поставках за пределы ЕАЭС. Нулевые ставки будут действовать до 31 марта 2027 года. Ранее для этих культур применялась пошлина в размере 5% от таможенной стоимости.

Новые ограничения вводятся на фоне активных поставок российской гречихи за рубеж. По данным федерального центра «Агроэкспорт», за январь — октябрь 2026 года Россия отправила в Китай около 157 тысяч тонн этой культуры на сумму свыше $56 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортная выручка увеличилась на 4,1%.