Российские экспортёры рыбной продукции могут обновить рекорд по выручке по итогам 2026 года, несмотря на сокращение физических объёмов поставок. Причиной благоприятного прогноза стала высокая конъюнктура на зарубежных рынках. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Приморье.

«Экспорт — наверное, обновим рекорд. Не по объёмам, по объёмам будет ниже, чем в прошлом году, по деньгам. Очень хорошая конъюнктура на иностранных рынках по рыбной продукции, поэтому в деньгах российские экспортёры прибавят», — рассказал представитель ведомства.

Соколов также отметил отставание по вылову лососевых относительно показателей 2025 года. Ситуацию на Дальнем Востоке удалось частично компенсировать благодаря хорошим результатам промысла сельди. При этом есть существенное снижение вылова на северо-западе Атлантики, где «недружественные страны предпринимают большие усилия, чтобы помешать работе российского флота».

Положительную динамику ведомство ожидает и в аквакультуре. По словам Соколова, в третьем квартале показатели отрасли уже демонстрировали рост, однако основные объёмы выращенной рыбы традиционно собирают в последние три месяца года. Поэтому окончательные итоги пока подводить рано.