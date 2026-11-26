Резкого подорожания красной икры в России не ожидается, несмотря на слабый вылов лососевых в 2026 году. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Приморье.

По словам представителя ведомства, сокращение добычи дикого лосося, прежде всего горбуши, уже отразилось на стоимости деликатеса. Однако дополнительное давление на рынок может создать ажиотаж вокруг возможного дефицита. Соколов напомнил, что похожая ситуация возникала два года назад: тогда продавцы придерживали товар в ожидании роста цен, но впоследствии столкнулись с трудностями при его реализации.

«Рассчитываем, что всё-таки такого не будет, кардинального изменения цен в негативную сторону не произойдёт», — заявил Соколов.

Соколов также отметил, что производство красной икры и рыбной продукции в России увеличится за счёт аквакультуры — в частности, форели, так как «форелеводы хорошо показали себя».

В ведомстве отметили, что сейчас в продаже сохраняется икра, произведённая по итогам успешной лососевой путины 2025 года. Кроме того, постепенно увеличивается доля продукции отечественных рыбоводческих хозяйств, производство которой в меньшей степени зависит от природных циклов тихоокеанских лососей. Дополнительным источником предложения стала икра аквакультурной форели.