Предпосылок для физического дефицита красной икры в России нет, несмотря на возможные изменения цен перед новогодними праздниками. Предложение на рынке обеспечивают запасы предыдущего сезона, продукция текущей путины, отечественная аквакультура и импорт. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В ведомстве отметили, что сейчас в продаже сохраняется икра, произведённая по итогам успешной лососевой путины 2025 года. Кроме того, постепенно увеличивается доля продукции отечественных рыбоводческих хозяйств, производство которой в меньшей степени зависит от природных циклов тихоокеанских лососей.

Дополнительным источником предложения стала икра аквакультурной форели. По оценке Росрыболовства, она может служить полноценной альтернативой продукции диких лососевых, поскольку её производство не зависит от климатических условий и сезонных колебаний вылова.

По данным Россельхознадзора, во время нынешней лососевой путины в информационной системе «ВетИС» зарегистрировали производство около 5,2 тысячи тонн икры лососевых.

При этом в Росрыболовстве допустили конъюнктурные и сезонные колебания стоимости продукта по мере приближения новогодних праздников. Однако оснований для ажиотажного спроса ведомство не видит.

В организации подчеркнули, что обоснованность изменения цен необходимо оценивать на всех этапах движения товара — от импортёров и дистрибьюторов до розничных продавцов. Таким образом, физической нехватки красной икры власти не ожидают, однако её стоимость к праздничному сезону может измениться.

Ранее Life.ru сообщал, что в преддверии Нового года россияне устроили настоящую охоту за форелью с красной икрой на платных водоёмах. За возможность самостоятельно добыть праздничный деликатес любители рыбалки готовы отдавать от двух до восьми тысяч рублей. Интерес к такому способу экономии вырос на фоне подорожания икры. При этом, согласно опросу Роскачества, 73% респондентов не готовы отказываться от натурального продукта в пользу заменителей. Самой популярной среди покупателей остаётся икра горбуши, за которой следуют кета и нерка.