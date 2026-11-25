Минфин предложил установить пошлину в размере 15% на импорт деликатесов из недружественных стран. Новые ставки планируется ввести с 1 января 2027 года. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Мы предложили 15 процентов», — ответил представитель ведомства на вопрос журналистов о размере будущего тарифа.

Окончательный перечень продуктов, на которые распространится повышенная пошлина, пока не определён. Его сформируют позднее. Сейчас проект постановления рассматривает правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Инициативу обсуждали во время рассмотрения бюджета на 2027–2029 годы в Совете Федерации. Сенаторы предлагали вывести из-под льготного налогообложения пармезан, хамон, трюфели, морские деликатесы и другие продукты.

Минфин не поддержал этот вариант и предложил другой механизм регулирования — повышение именно ввозных таможенных пошлин. Таким образом, речь идёт не об отмене налоговых льгот для отдельных продуктов, а о дополнительном сборе при их импорте.

На минувшей неделе Сазанов также сообщил о планах обсудить изменение ставок с другими странами Евразийского экономического союза. Ведомство рассчитывает распространить аналогичные меры и на участников объединения.

На европейском рынке тем временем разгорелся другой спор вокруг деликатесных продуктов: Италия объединила 12 стран ЕС для защиты названий феты, шампанского и портвейна от американской торговой политики. Участники коалиции опасаются, что изменение правил использования географических наименований позволит американским производителям претендовать на традиционные европейские названия.