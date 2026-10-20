В России нашли гриб за 50 тысяч рублей, но трогать его нельзя

Самым дорогостоящим грибом, произрастающим на территории России, считается чёрный летний трюфель. Цена килограмма этого деликатеса может достигать 50 тысяч рублей. Об этом 360.ru рассказал кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

Редкая разновидность встречается преимущественно в южных регионах европейской части страны. Особенно благоприятные условия для неё сложились в Краснодарском крае и на Кавказе. В кулинарии трюфель ценят за характерный насыщенный аромат, благодаря которому его используют в качестве изысканной добавки к различным блюдам.

«Чёрный летний трюфель растёт на юге европейской части, от Краснодарского края и дальше в сторону Кавказа», — пояснил специалист.

При этом обнаружение ценного экземпляра вовсе не означает, что его можно забрать домой. Гриб находится под охраной государства и занесён в Красную книгу. Несмотря на действующие ограничения, некоторые любители тихой охоты продолжают его собирать.

По стоимости российский деликатес значительно уступает китайскому кордицепсу. За килограмм последнего могут просить свыше восьми миллионов рублей. Однако столь дорогие виды грибов, как отметил Вишневский, в отечественных лесах не встречаются.

Ранее Life.ru предупреждал об ответственности за сбор редких грибов, включая летний трюфель. Есть целый ряд ограничений, которые действуют для грибников. За их нарушение в природоохранном законодательстве прописаны наказания.