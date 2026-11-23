Италия объединила 12 стран Евросоюза для защиты традиционных европейских продуктов от торговой политики США. Под угрозой, по мнению европейских государств, оказались названия таких продуктов, как греческая фета, французское шампанское и португальский портвейн. Об этом сообщает сербское издание Politika.

Инициативу Рима поддержали ещё 11 государств: Австрия, Болгария, Чехия, Кипр, Франция, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Словения и Испания. На заседании министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе 23 ноября страны намерены потребовать от Еврокомиссии разработать стратегию защиты традиционных европейских наименований.

Причиной спора стала позиция Вашингтона в отношении географических указаний. В Евросоюзе названия ряда продуктов юридически закреплены за определёнными регионами и технологиями производства. Например, фета ассоциируется с Грецией, шампанское — с французской провинцией Шампань, а портвейн — с Португалией.

Однако американская сторона рассматривает некоторые подобные названия как общеупотребительные. Это означает, что производители из других стран могут претендовать на право использовать их при маркировке своей продукции.

По мнению авторов европейской инициативы, администрация президента США Дональда Трампа стремится закрепить такой подход в международной торговой политике. Особую обеспокоенность вызывает пересмотр американского сельскохозяйственного законодательства, который может усилить позиции производителей США на зарубежных рынках.

В качестве примера европейские страны приводят торговое соглашение Вашингтона с Аргентиной, заключённое в феврале 2026 года. Оно предусматривает возможность продажи американских продуктов под некоторыми наименованиями, которые Евросоюз стремится защитить, включая фету и пекорино.

Участники коалиции опасаются, что распространение подобной практики ослабит защиту европейских производителей и затруднит заключение новых торговых соглашений. Поэтому страны требуют от Еврокомиссии комплексных мер, включая усиление юридических гарантий, информационные кампании и сотрудничество с государствами за пределами ЕС.