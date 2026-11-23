В Донбассе, Новороссии, Крыму и Севастополе начались первые выплаты перевозчикам за ущерб от военных рисков. О запуске компенсаций сообщили в Минфине России.

«Первые выплаты <...> получили перевозчики товаров первой необходимости, транспортные средства которых пострадали в результате реализации военных рисков», — говорится в сообщении министерства.

Программа распространяется не только на перевозчиков продовольствия и других необходимых товаров. Получить компенсацию за пострадавший транспорт в рамках действующего механизма могут также строительные организации и сельскохозяйственные производители.

Страхование с государственной поддержкой действует на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя. Сколько компаний уже получили компенсации и какие суммы им перечислили, в Минфине не уточнили.

Ранее Life.ru сообщал, что российские промышленники обсуждают с Центробанком и Минфином создание механизма страхования заводов от воздушных атак. Глава РСПП Александр Шохин предложил использовать для этого ресурсы Российской национальной перестраховочной компании при поддержке государства.