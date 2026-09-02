Минфин России разместил ОФЗ на 1 трлн рублей после паузы в торгах

Минфин России впервые за полтора месяца провёл размещение облигаций федерального займа (ОФЗ). На аукционе ведомство реализовало весь предложенный выпуск объёмом 1 трлн рублей.

Выручка от продажи государственных облигаций составила 938,9 млрд рублей. Инвесторам предложили бумаги с переменным купоном — такой формат в последние годы пользуется повышенным спросом на рынке.

Предыдущее размещение ОФЗ прошло в июле. Тогда после нескольких неудачных аукционов из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам Минфин временно приостановил еженедельные торги.

Одной из причин решения стало продолжительное снижение российского фондового рынка. Эксперты отмечали, что попытка повысить доходность облигаций могла привести к дополнительному перетоку средств из акций российских компаний.

Согласно планам Минфина, в 2026 году государство рассчитывает привлечь через ОФЗ 5,51 трлн рублей. За первое полугодие объём заимствований составил 2,87 трлн рублей.

Минфин регулярно использует размещение ОФЗ как один из основных инструментов привлечения средств в бюджет. Ранее Life.ru рассказывал о планах ведомства разместить облигации федерального займа на сотни миллиардов рублей. Тогда инвесторам также предлагались государственные долговые бумаги разных выпусков.