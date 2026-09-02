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Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:22

Минфин России разместил ОФЗ на 1 трлн рублей после паузы в торгах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минфин России впервые за полтора месяца провёл размещение облигаций федерального займа (ОФЗ). На аукционе ведомство реализовало весь предложенный выпуск объёмом 1 трлн рублей.

Выручка от продажи государственных облигаций составила 938,9 млрд рублей. Инвесторам предложили бумаги с переменным купоном — такой формат в последние годы пользуется повышенным спросом на рынке.

Предыдущее размещение ОФЗ прошло в июле. Тогда после нескольких неудачных аукционов из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам Минфин временно приостановил еженедельные торги.

Одной из причин решения стало продолжительное снижение российского фондового рынка. Эксперты отмечали, что попытка повысить доходность облигаций могла привести к дополнительному перетоку средств из акций российских компаний.

Согласно планам Минфина, в 2026 году государство рассчитывает привлечь через ОФЗ 5,51 трлн рублей. За первое полугодие объём заимствований составил 2,87 трлн рублей.

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Минфин регулярно использует размещение ОФЗ как один из основных инструментов привлечения средств в бюджет. Ранее Life.ru рассказывал о планах ведомства разместить облигации федерального займа на сотни миллиардов рублей. Тогда инвесторам также предлагались государственные долговые бумаги разных выпусков.

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Наталья Демьянова
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