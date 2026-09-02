Минфин России выплатил купонный доход по ОФЗ в китайских юанях

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям федерального займа, номинированным в китайских юанях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о выпуске ОФЗ № 12156120V со сроком погашения в 2029 году. Средства для выплаты были получены платёжным агентом по еврооблигациям — Национальным расчётным депозитарием.

Объём выплаты составил 328,3 млн китайских юаней, а также 396,1 млн рублей, что эквивалентно ещё 30,7 млн юаней.

В Минфине отметили, что средства поступили в полном объёме, а обязательства по выплате купонного дохода были исполнены.

Выпуск облигаций в китайской валюте стал частью развития инструментов российского долгового рынка с использованием альтернативных расчётов.

Российский финансовый рынок в последние годы расширяет использование инструментов в национальных валютах. Ранее Life.ru писал о планах Минфина по развитию выпуска облигаций, номинированных в юанях, на фоне изменения структуры внешних и внутренних расчётов.