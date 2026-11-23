Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Новые ограничения затронули лиц, которых американские власти считают причастными к продаже иранской нефти за рубежом и возвращению выручки в страну. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).