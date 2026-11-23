Минфин США расширил санкции против Ирана
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Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Новые ограничения затронули лиц, которых американские власти считают причастными к продаже иранской нефти за рубежом и возвращению выручки в страну. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
По данным американского Минфина, санкции направлены против посредников, помогавших Тегерану получать доходы от экспорта нефти. Вашингтон утверждает, что эти средства используются для финансирования деятельности иранских властей.
Среди фигурантов санкционного списка — Мохаммад Джавад Баванд, которого Минфин США называет бывшим сотрудником разведки Корпуса стражей исламской революции, и Маджид Тадж, брат президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.
Ограничения введены в рамках американской кампании «Экономический изгой», направленной на пресечение финансовых операций, связанных с иранской нефтяной отраслью. Включение в санкционный список предусматривает блокировку активов фигурантов, находящихся под юрисдикцией США.
Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон ввёл ограничения против четырёх граждан Ирана, которых заподозрили в организации продажи нефти и переводе выручки из-за рубежа. В американском Минфине заявили о намерении продолжать давление на финансовые структуры, связанные с иранским нефтяным сектором. Ограничения стали частью кампании по сокращению нефтяных доходов Тегерана.