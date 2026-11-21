США ввели санкции против четырёх граждан Ирана, которых американские власти считают участниками схем по продаже иранской нефти и возврату выручки из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

В список попали бывший сотрудник разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Джавад Баванд, брат президента Федерации футбола Ирана Маджид Тадж, Мохаммадхоссейн Сервати и Моджтаба Арабнеджад. По версии Вашингтона, Баванд руководил группой посредников, которой поручили вернуть нефтяную выручку из третьих стран. Среди его контактов был Тадж. Сервати, как утверждает Минфин, работал с компаниями, поставлявшими иранскую нефть китайским независимым НПЗ.

Сервати, по данным американского ведомства, занимал руководящие должности в компаниях, связанных с Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Через одну из таких структур иранскую нефть принимали для последующей поставки на независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае. Ещё один фигурант, Арабнеджад, сын генерального директора авиакомпании Mahan Air Хамида Арабнеджада, участвовал в нефтяных операциях, доходы от которых направлялись на поддержку перевозчика.

Включение в перечень OFAC предусматривает блокировку имущества и активов фигурантов, находящихся в США или под контролем американских лиц. Гражданам и компаниям Соединённых Штатов запрещено проводить с ними операции без специального разрешения. Новые ограничения введены в рамках американской операции «Экономический изгой», направленной против нефтяного сектора Ирана и финансовых каналов, которые используются для обхода санкций.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить соглашение, условия которого устроили бы Вашингтон. При этом республиканец утверждает, что Тегеран заинтересован в договорённости. Накануне хозяин Белого дома заявил, что не торопится принимать решение о новых масштабных ударах по Ирану и намерен вернуться к этому вопросу после 1 января 2027 года.