Минфин Турции: Энергокризис из-за Ормуза в 7 раз масштабнее перебоев 2022 года

Перебои с поставками энергоресурсов на фоне ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее, чем в 2022 году. Такую оценку дал министр финансов Турции Мехмет Шимшек на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

«Он в 7 раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году», — сказал министр о нынешнем кризисе. Шимшек назвал его одним из крупнейших и выразил надежду, что он не затянется: мировая экономика, по его словам, уже столкнулась с последствиями.

На этом фоне Анкара продолжает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. Как объяснил глава турецкого Минфина, страна заинтересована в экономическом процветании и стремится противодействовать разрушительным процессам.

XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22–23 октября. Его тема — вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.