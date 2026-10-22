Минфин Турции: Энергокризис из-за Ормуза в 7 раз масштабнее перебоев 2022 года
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Перебои с поставками энергоресурсов на фоне ситуации в Ормузском проливе в семь раз масштабнее, чем в 2022 году. Такую оценку дал министр финансов Турции Мехмет Шимшек на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.
«Он в 7 раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году», — сказал министр о нынешнем кризисе. Шимшек назвал его одним из крупнейших и выразил надежду, что он не затянется: мировая экономика, по его словам, уже столкнулась с последствиями.
На этом фоне Анкара продолжает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. Как объяснил глава турецкого Минфина, страна заинтересована в экономическом процветании и стремится противодействовать разрушительным процессам.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22–23 октября. Его тема — вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов морских поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Атака США и Израиля на Иран привела к практически полной остановке судоходства через него. Life.ru рассказывал об оценке Александром Новаком потерь нефтяного рынка из-за ограничений в Ормузском проливе. По словам российского вице-премьера, мировой рынок ежедневно недополучает порядка 6–7 млн баррелей нефти.