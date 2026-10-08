Минимальный набор продуктов в августе подешевел на 2,4%

Стоимость минимального набора продуктов для одного человека в России в августе снизилась на 2,4% и составила в среднем 7 962,5 рубля. Об этом РИА «Новости» сообщили в Руспродсоюзе.

При этом одинаковый по составу минимальный набор обходился россиянам в разные суммы. Самая низкая стоимость была в Мордовии — 6,42 тыс. рублей, а самая высокая — на Чукотке, где за продукты пришлось бы заплатить в среднем 21,3 тыс. рублей. В Пензенской области корзина стоила 6,61 тыс. рублей, в Омской — 6,87 тыс., в Татарстане — 7,12 тыс. На Камчатке её стоимость достигла 13,54 тыс. рублей, в Хабаровском крае — 10,36 тыс.

В столицах разница оказалась небольшой: в Москве минимальный набор оценили в 9,42 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — в 9,39 тыс. В Московской области он стоил 8,49 тыс. рублей, в Ленинградской — 9 тыс., а в Калининградской области — 9,54 тыс.

Ранее данные Соцфонда РФ показали, что средний размер пенсии в Москве к 1 августа 2026 года превысил 27,3 тысячи рублей. По России средняя пенсия на ту же дату составляла 25 469 рублей. Таким образом, московский показатель оказался примерно на 1,8 тысячи рублей выше общероссийского. Летом 2025 года он составлял около 23 519 рублей, то есть за 12 месяцев прибавка достигла примерно 1950 рублей, или более 8%.