«Министр не перестаёт быть министром»: Нижегородский чиновник ушёл после скандала с футболистами

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев покидает должность после публичного конфликта с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что удовлетворил прошение чиновника об отставке.

Глава региона отметил, что употребление алкоголя вне рабочего времени само по себе не запрещено, однако публичный инцидент с апелляцией к должности для чиновника недопустимы. Губернатор предположил, что первоначально Яковлев хотел пресечь поведение других пассажиров, которое счёл неподобающим, но последовавшая реакция всё равно оказалась неприемлемой.

«Министр не перестаёт быть министром после окончания рабочего дня. Повторю: оправдания такому поведению нет», — подчеркнул Никитин.

Сам Яковлев после скандала принёс извинения участникам конфликта, а затем подал заявление об уходе. О кандидатуре нового руководителя регионального Минтуризма губернатор обещал сообщить отдельно.

Поводом стал ролик с Московского вокзала Нижнего Новгорода. На записи мужчина, представившийся Яковлевым, требовал задержать представителей футбольного клуба, которых называл пьяными. Один из полицейских в ответ указал, что запах алкоголя исходит и от самого собеседника. Позже выяснилось, что на кадрах действительно глава регионального Минтуризма.