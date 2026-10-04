Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку
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Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, президент страны Масуд Пезешкиан принял её. Временно руководить ведомством будет глава Национальной нефтяной компании Хамид Бовард.
О кадровом решении сообщил руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Мохаммад Мехди Табатабаи.
«Приняв отставку Мохсена Пакнежада, президент Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Боварда исполняющим обязанности министра нефти», — написал он в соцсети X.
Пакнежад возглавлял иранское нефтяное ведомство с августа 2024 года. Причины его ухода в опубликованном сообщении не раскрываются. Бовард до нового назначения руководил государственной National Iranian Oil Company. Компания отвечает за добычу нефти и газа в стране и занимает ключевое место в энергетическом секторе Ирана.
Ранее Life.ru рассказывал о ситуации вокруг экспорта иранской нефти и Ормузского пролива. На фоне ограничений судоходства и давления на Тегеран нефтяной рынок оставался одним из наиболее чувствительных к развитию ситуации вокруг Ирана.
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