Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, президент страны Масуд Пезешкиан принял её. Временно руководить ведомством будет глава Национальной нефтяной компании Хамид Бовард.

О кадровом решении сообщил руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Мохаммад Мехди Табатабаи.

«Приняв отставку Мохсена Пакнежада, президент Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Боварда исполняющим обязанности министра нефти», — написал он в соцсети X.

Пакнежад возглавлял иранское нефтяное ведомство с августа 2024 года. Причины его ухода в опубликованном сообщении не раскрываются. Бовард до нового назначения руководил государственной National Iranian Oil Company. Компания отвечает за добычу нефти и газа в стране и занимает ключевое место в энергетическом секторе Ирана.

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