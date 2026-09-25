Министр обороны Италии Крозетто опроверг информацию о нападении России

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто опроверг информацию испанской газеты El Mundo о якобы полученном странами НАТО предупреждении США о возможной российской атаке на Испанию, Францию и Италию.

Крозетто в соцсети Х заявил, что публикация издания не имеет подтверждения. По его словам, подобные сообщения лишь усиливают напряжённость в и без того сложной ситуации.

«Тревожное сообщение, опубликованное сегодня испанской газетой, которая предполагает возможные атаки на Италию, Испанию и Францию, не служит ничьим интересам и не находит никакого подтверждения. Мы уже живём в сложные и нервные времена, и никто не выиграет от того, чтобы подливать ещё больше масла в огонь», — написал министр.

Ранее El Mundo со ссылкой на источники в европейских правительствах сообщила, что США якобы предупредили союзников по НАТО о возможной атаке на страны Средиземноморья. В публикации утверждалось, что под удары беспилотников могут попасть Испания, Франция или Италия. Газета связала возможный выбор этих трёх стран с выборами, которые должны пройти в них в 2027 году.