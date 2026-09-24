ЦРУ сеет панику вокруг выдуманной русской «Паутины» дронов для атак с кораблей в Средиземноморье

Испания, Франция и Италия получили от Центрального разведывательного управления США внезапное предупреждение о якобы подготовке запуска российских беспилотников с судов в Средиземном море. О письмах ЦРУ пишет El Mundo со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными данными.

По версии собеседника газеты, близкого к Минобороны Литвы, для предполагаемой операции могут использоваться аппараты типа «Гербера», спрятанные в грузовых контейнерах. Возможными целями он назвал временное закрытие аэропорта, организацию пожара или демонстрацию способности провести такую атаку.

«Создаётся впечатление, что русские хотят создать свою собственную «Паутину»», — поведал источник El Mundo. Он сравнил предполагаемый сценарий с украинской операцией «Паутина», в ходе которой спрятанные в грузовиках дроны использовались для ударов по российским аэродромам прошлым летом.

Официальных заявлений о подготовке Россией такой операции нет. ЦРУ, а также власти Испании, Франции и Италии публикацию на момент выхода материала публично не комментировали и доказательств своих данных не приводили.

А вот угроза от бывших наёмников ВСУ вполне реальна. Ранее в конфиденциальном докладе Совета ЕС сообщалось, что страны Евросоюза находят компоненты оружия и военного оборудования у возвращающихся с Украины участников боевых действий.