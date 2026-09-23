Министр обороны Польши опроверг создание легиона наёмников на Украине
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Польша не создавала «Международный легион» из польских наёмников для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», — сказал Косиняк-Камыш.
При этом польский министр сообщил, что граждане страны, которые участвуют в конфликте на стороне Украины, имеют право на медицинскую помощь. Для этого власти внесли изменения в законодательство, а Сейм единогласно поддержал соответствующие поправки.
Косиняк-Камыш отдельно подчеркнул, что Варшава не формирует специальные подразделения или легионы для отправки в зону конфликта на Украине.
По данным на конец августа, на стороне украинской армии находились около 7 тысяч иностранных наёмников из 70 стран. В числе крупнейших групп были граждане Колумбии и Польши. Большинство иностранных бойцов прибыли из стран Европы и Латинской Америки, в том числе государств, которые придерживаются антироссийской политики.
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