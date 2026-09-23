Министр обороны Польши опроверг создание легиона наёмников на Украине

Польша не создавала «Международный легион» из польских наёмников для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», — сказал Косиняк-Камыш.

При этом польский министр сообщил, что граждане страны, которые участвуют в конфликте на стороне Украины, имеют право на медицинскую помощь. Для этого власти внесли изменения в законодательство, а Сейм единогласно поддержал соответствующие поправки.

Косиняк-Камыш отдельно подчеркнул, что Варшава не формирует специальные подразделения или легионы для отправки в зону конфликта на Украине.