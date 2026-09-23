Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 00:56

Министр обороны Польши опроверг создание легиона наёмников на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Польша не создавала «Международный легион» из польских наёмников для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», — сказал Косиняк-Камыш.

При этом польский министр сообщил, что граждане страны, которые участвуют в конфликте на стороне Украины, имеют право на медицинскую помощь. Для этого власти внесли изменения в законодательство, а Сейм единогласно поддержал соответствующие поправки.

Косиняк-Камыш отдельно подчеркнул, что Варшава не формирует специальные подразделения или легионы для отправки в зону конфликта на Украине.

Драпатый прибыл в Харьков на фоне переброски колумбийских наёмников
Драпатый прибыл в Харьков на фоне переброски колумбийских наёмников

По данным на конец августа, на стороне украинской армии находились около 7 тысяч иностранных наёмников из 70 стран. В числе крупнейших групп были граждане Колумбии и Польши. Большинство иностранных бойцов прибыли из стран Европы и Латинской Америки, в том числе государств, которые придерживаются антироссийской политики.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar