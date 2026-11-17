Министр обороны Швеции Пол Йонсон предрёк Украине самую тяжёлую зиму за всё время конфликта из-за наращивания выпуска российских ракет. Своим прогнозом он поделился с журналистами в Брюсселе перед встречами европейских министров обороны и союзников Киева, сообщает Sweden Herald.

«Это будет самая сложная зима, с которой когда-либо сталкивалась Украина. Россия нарастила производство баллистических ракет и беспилотников», — заявил глава шведского оборонного ведомства.

На фоне этих опасений Стокгольм обсуждает с Киевом дополнительные меры противовоздушной обороны. По словам Йонсона, шведская сторона рассматривает возможность помочь Украине с поиском средств перехвата российских реактивных беспилотников. Министр подчеркнул готовность действовать совместно с другими государствами.

Вопрос дальнейших военных поставок стал одной из тем переговоров в Брюсселе 17 ноября. После встречи министров обороны Евросоюза запланировано заседание контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» в штаб-квартире НАТО.

На фоне этих обсуждений Германия и Норвегия заявили об участии в очередном пакете программы PURL, предусматривающей закупку американских вооружений для Киева. В частности, речь идёт о ракетах для зенитных комплексов Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников ускорить поставки средств ПВО.