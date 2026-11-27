В итальянском сенате разгорелась перепалка между министром иностранных дел Антонио Таяни и представителями оппозиционной партии Italia Viva из-за украинских атак на российские суда у берегов Ливии. Поводом стал вопрос бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци о действиях Киева в районе порта Бенгази. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Ренци потребовал от главы МИД объяснить обстоятельства произошедшего и действия итальянских властей. Однако ответ Таяни не удовлетворил политика, который обвинил министра в уклонении от сути вопроса.

Бывший премьер назвал Таяни «министром следующего дня», намекнув на привычку дипломата рассказывать о телефонных переговорах, проведённых уже после того или иного происшествия. По мнению Ренци, глава МИД должен был дать содержательные объяснения, поскольку речь идёт о безопасности в Средиземноморье.

Оппозиционный политик также подчеркнул, что Украина заслуживает справедливого и прочного мира, однако это не означает, что её действия не должны подвергаться критике. По словам Ренци, союзникам необходимо прямо указывать на ошибки Киева, в том числе в связи с атаками у ливийского побережья. Таяни отказался отвечать на личные выпады бывшего премьера. Однако после обмена репликами перепалка продолжилась уже при выключенных микрофонах.

Особое возмущение представителей Italia Viva вызвал жест главы МИД, который приложил палец к губам, словно требуя от оппонентов замолчать. Позднее Таяни пояснил журналистам, что обращался не к Ренци, а к сенатору Энрико Борги, который, по его словам, вмешался в обсуждение не вовремя. Поведение министра раскритиковал и сенатор от Демократической партии Филиппо Сенси. Он назвал действия Таяни в зале заседаний неприемлемыми.