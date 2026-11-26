Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать переговорный процесс и спровоцировать прямое столкновение России со странами НАТО. Такую оценку на брифинге 26 ноября дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, действия Киева направлены на неконтролируемую эскалацию конфликта. Захарова заявила, что украинское руководство стремится расширить географию противостояния и перенести его на морские акватории за пределы Украины.

«[Зеленский] сознательно пытается спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО, чтобы добиться неконтролируемой эскалации конфликта и окончательно торпедировать переговорный процесс по его урегулированию», — сказала представитель МИД.

В качестве примеров Захарова привела инциденты с судами в Финском заливе и у берегов Ливии. 21 ноября в нейтральных водах Финского залива беспилотники атаковали российский сухогруз «Спарта II», следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград. Захарова сослалась на заявление представителя Вооружённых сил Финляндии, допустившего возможную причастность Украины к нападению. При этом сам Зеленский уже признал ответственность Киева.

Кроме того, 22 ноября морские беспилотники атаковали сухогруз MV Angara в порту Бенгази. После атаки двое ливийских военнослужащих скончались от ранений. Ливийская национальная армия пообещала ответить на произошедшее.

В сентябре телеканал CNN со ссылкой на источник в украинской военной разведке и украинского оператора морских беспилотников сообщал, что украинские специалисты находятся на северо-западе Ливии с конца 2025 года. Один из собеседников телеканала утверждал, что для запуска дронов по российским судам использовалась международная военная база в Мисурате. Министерство обороны Ливии отвергло эти сведения и заявило, что не разрешало иностранным военным использовать объекты страны для атак за её пределами.

Между тем произошедшее в Средиземноморье уже вызвало обеспокоенность европейских государств. В частности, Италия рассматривает возможность усиления мер безопасности для своего военного контингента в Ливии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупредил об опасности расширения географии украинского конфликта, указав на риски для прибрежных государств.