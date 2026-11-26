Позиция США по украинскому урегулированию становится всё более определённой, а европейские страны фактически признаются участниками конфликта. Такую тенденцию заметил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру», комментируя заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Кушнер назвал происходящее прокси-войной с участием Европы, связал ухудшение отношений Москвы и Вашингтона с расширением НАТО при Джордже Буше и напомнил о предложении администрации 46-го президента США Джо Байдена принять Украину в альянс. При этом американский представитель подчеркнул, что решения по урегулированию не будут приниматься без согласия Киева и европейских государств.

Асафов обратил внимание, что украинская сторона уже рассчитывает на расширение переговорного формата. Однако для Москвы участие европейцев в будущих консультациях пока не стало очевидным.

«Конечно, для киевского режима хотелось бы, чтобы в этой встрече были и европейцы, поэтому они уже заявляют о том, что она будет четырёхсторонней. Для России пока этот формат неочевиден», — отметил парламентарий.

По мнению политолога, Вашингтон довольно чётко обозначил ответственность Европы за происходящее. Страны региона выступают опосредованной стороной противостояния, поскольку в значительной степени финансируют военную поддержку Киева. Новую оценку американцами расширения НАТО Асафов считает попыткой сформировать основу для дальнейших многосторонних переговоров.

Отдельно депутат выделил перспективу масштабного обмена военнопленными. По его словам, гуманитарные договорённости способны стать положительным сигналом и помочь сторонам приблизиться к компромиссу по более сложным вопросам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках обсуждения будущих договорённостей Вашингтон обозначил и ещё один принципиальный момент: членство Украины в Североатлантическом альянсе не рассматривается как часть нынешнего плана урегулирования.