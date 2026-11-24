Сын бывшего президента США Хантер Байден заявил, что его отец, несмотря на возрастные изменения, сохранял способность в полной мере выполнять обязанности главы государства. По его мнению, замедленная речь и движения Джо Байдена были естественными проявлениями старения.

«То, как он шёл к вертолёту, то, как он говорил, показывало, что он был заторможенным, и это естественное проявление старости. Были ли у него когнитивные способности, чтобы быть президентом США? 100%!» — заявил сын 84-летнего политика.

Напомним, 27 июня 2024 года прошли дебаты между Байденом и Дональдом Трампом. Неубедительное выступление действующего на тот момент президента, его многочисленные оговорки и сбивчивая речь вызвали широкую дискуссию в американских СМИ о способности политика руководить страной ещё четыре года. Впоследствии Байден признал свой провал на дебатах, однако поначалу отказывался выходить из президентской гонки.