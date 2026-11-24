Медленная речь и неуверенная походка: Сын Байдена объяснил «заторможенное» поведение отца на посту президента
Хантер Байден заявил, что его отец был способен выполнять обязанности президента
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Сын бывшего президента США Хантер Байден заявил, что его отец, несмотря на возрастные изменения, сохранял способность в полной мере выполнять обязанности главы государства. По его мнению, замедленная речь и движения Джо Байдена были естественными проявлениями старения.
«То, как он шёл к вертолёту, то, как он говорил, показывало, что он был заторможенным, и это естественное проявление старости. Были ли у него когнитивные способности, чтобы быть президентом США? 100%!» — заявил сын 84-летнего политика.
Напомним, 27 июня 2024 года прошли дебаты между Байденом и Дональдом Трампом. Неубедительное выступление действующего на тот момент президента, его многочисленные оговорки и сбивчивая речь вызвали широкую дискуссию в американских СМИ о способности политика руководить страной ещё четыре года. Впоследствии Байден признал свой провал на дебатах, однако поначалу отказывался выходить из президентской гонки.
Даже последующее интервью телеканалу ABC, призванное развеять сомнения в состоянии американского лидера, не убедило его однопартийцев. В итоге 21 июля Байден снял свою кандидатуру с выборов и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис. На выборах 5 ноября демократка уступила Трампу и призвала своих сторонников признать поражение. Уже 6 января 2025 года Конгресс США официально утвердил победу республиканца. Спустя два года Байден вновь вернулся к обстоятельствам своего выхода из президентской гонки. Они стали одной из тем его новых мемуаров «Пообещай мне, Америка», которые поступили в продажу 17 ноября.
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