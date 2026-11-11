Бывший президент США Джо Байден впервые опубликовал полный текст прощального письма, которое Дональд Трамп оставил ему в Белом доме в январе 2021 года. Послание оказалось неожиданно доброжелательным: республиканец похвалил своего политического соперника за любовь к американскому народу. Документ вошёл в новую книгу мемуаров демократа, сообщает The New York Times.

«Многие президенты приходили и уходили, просто управляя страной как республиканцы или демократы. Они, по большому счёту, не меняли ход истории, их просто уносило её неумолимым течением. С вами этого не произойдёт, потому что я знаю, как сильно вы любите американский народ», — говорилось в письме Трампа.

Двухстраничное послание было написано на официальном бланке Белого дома и подписано фирменным чёрным маркером Трампа. Документ адресован «46-му» — именно под таким номером Байден вошёл в историю американского президентства.

Тёплый тон обращения особенно примечателен на фоне напряжённых отношений политиков. После поражения на выборах 2020 года республиканец оспаривал их результаты и отказался присутствовать на инаугурации своего преемника. Тем не менее в личном письме он пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что тот останется верен себе и американцам.

Сам демократ ещё в январе 2021 года называл полученное послание «очень великодушным», однако отказывался раскрывать его содержание, ссылаясь на личный характер переписки. Спустя почти шесть лет бывший глава государства решил обнародовать документ.

Книга Байдена «Пообещай мне, Америка» (Promise Me, America) поступит в продажу 17 ноября. Мемуары посвящены его президентскому сроку, ключевым политическим решениям и событиям, повлиявшим на американскую внутреннюю и внешнюю политику.