Конгресс утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США
Конгресс Соединённых Штатов на совместном заседании обеих палат официально утвердил результаты президентских выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Традиционная процедура прошла под председательством вице-президента Камалы Харрис, которая, согласно Конституции, возглавляет Сенат и была соперницей Дональда Трампа в гонке за высший государственный пост.
Во время заседания были представлены сертифицированные результаты голосования, подготовленные всеми 50 штатами и округом Колумбия. Бюллетени выборщиков были доставлены в двух ларцах из красного дерева. Документы от каждого штата зачитывались в алфавитном порядке назначенными для этого законодателями.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Капитолии. На будущий президентский срок у республиканца большие планы. Например, сегодня он заявил, что многие канадцы хотели бы жить в составе США в качестве 51-го штата.
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