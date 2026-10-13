«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче НХЛ благодаря голам Шабанова и Юрова

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские нападающие Максим Шабанов и Данила Юров отметились заброшенными шайбами.

Хозяева быстро создали задел в три гола. Шабанов отличился во второй половине первого периода, а Юров спустя несколько минут увеличил преимущество команды. Ещё одну шайбу в стартовой двадцатиминутке забросил Мэтт Болди.

Во втором периоде «Вегас» сократил отставание благодаря голу Расмуса Андерссона. В третьей двадцатиминутке Вильям Карлссон забил второй гол гостей, после чего счёт стал 3:2. В концовке матча Йоэль Эрикссон Эк поразил пустые ворота и установил окончательный результат. Передачей в этом эпизоде отметился Кирилл Капризов. Защитник Куинн Хьюз оформил две результативные передачи.

Юров также дважды получил по две минуты штрафа. Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Миннесота» проведёт 14 октября в гостях против «Виннипег Джетс». «Вегас» в тот же день сыграет на выезде с «Нэшвилл Предаторз».

В других играх дня «Баффало Сейбрз» победил «Флориду Пантерз» (5:3), а «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Оттаве Сенаторз» (1:4). Форвард «дьяволов» Арсений Грицюк забросил первую шайбу в сезоне.

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