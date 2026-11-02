Российские хоккеисты устроили результативную концовку матча между «Миннесотой Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали уверенную победу на чужой площадке со счётом 5:1, а Александр Овечкин вновь покинул лёд без заброшенной шайбы. Для капитана «столичных» это уже восьмая игра подряд без голов.

Гости начали встречу максимально активно и сумели дважды поразить ворота соперника ещё в стартовом игровом отрезке. На четвёртой минуте отличился защитник Куинн Хьюз, а спустя всего две минуты преимущество «Миннесоты» увеличил Майкл Маккэррон. На 40-й минуте Джастин Сурдиф сумел сократить отставание.

Настоящий удар по надеждам «Вашингтона» гости нанесли в заключительной части встречи. На 58-й минуте свою возможность реализовал Максим Шабанов, а в самой концовке голевую эстафету подхватили Кирилл Капризов и Данила Юров. Благодаря результативности российских нападающих преимущество «Миннесоты» стало крупным — 5:1.

Особенно удачным вечер оказался для Кирилла Капризова. Российский форвард забросил уже 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате и продолжает возглавлять список лучших снайперов НХЛ.

Тем временем Александр Овечкин переживает непростой отрезок сезона. Капитан «Вашингтона» не может отличиться на протяжении восьми матчей подряд. В 13 встречах нынешнего чемпионата на его счету пока всего один гол.

При этом российский нападающий продолжает погоню за историческим достижением Уэйна Гретцки. С учётом матчей плей-офф Овечкин забросил 1007 шайб за карьеру в НХЛ, тогда как рекорд канадского хоккеиста составляет 1016 голов. До повторения легендарного результата Александру осталось девять точных бросков.

После этой встречи «Миннесота» укрепила позиции на вершине Центрального дивизиона: у команды 23 очка после 16 матчей. «Вашингтон» располагается на третьей строчке Столичного дивизиона, набрав 16 баллов в 13 играх.

Следующие матчи соперники проведут в ночь на 4 ноября по московскому времени. «Миннесота» отправится в гости к «Филадельфии», а «Вашингтон» на домашней арене встретится с «Далласом».