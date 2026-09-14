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Опубликовано 14 сентября, 15:04

Минобороны Британии сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Британский военнослужащий погиб на Украине в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью военного.

«С глубоким сожалением сообщаем, что военнослужащий вооружённых сил Великобритании погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Украине», — говорится в заявлении.

Авария произошла в субботу. Другие обстоятельства случившегося пока не раскрываются.

В британском Минобороны заявили, что дополнительные подробности о гибели военнослужащего будут обнародованы позднее.

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Дарья Денисова
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