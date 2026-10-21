Минобороны ФРГ начало наказывать немцев за просрочку военных анкет

Министерство обороны Германии начало возбуждать дела об административных правонарушениях против молодых мужчин, которые вовремя не заполнили анкеты воинского учёта. Нарушителям грозят штрафы до 250 евро. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на немецкое военное ведомство.

Процедуру начали применять в октябре. Под административное разбирательство попадают те, кто проигнорировал не только первоначальное требование заполнить анкету, но и повторное уведомление с дополнительным сроком.

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что даже после назначения штрафа обязанность предоставить сведения сохраняется. Таким образом, заплатить деньги вместо заполнения анкеты не получится.

Новые правила распространяются на молодых мужчин, которым исполняется 18 лет. Они должны сообщить Бундесверу сведения о себе, состоянии здоровья и отношении к возможной военной службе. Для женщин участие в анкетировании остаётся добровольным.

Ранее в Германии фиксировали значительное число случаев игнорирования военных анкет. По данным, опубликованным в мае, тогда на запросы Бундесвера не ответили около 28% молодых мужчин, получивших соответствующие письма.

При этом сама военная служба в Германии пока остаётся добровольной.