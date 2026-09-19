Минобороны показало удары «Гераней» по двум радарам и пункту ВСУ

Российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, а также две РЛС под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ поразили командный пункт ВСУ на аэродроме в Николаевской области. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

В Харьковской области первой целью стала станция 35Д6 в районе Кашпуровки. Второй радар П-18, согласно данным военного ведомства, находился возле Коробочкино. В обоих эпизодах применялась одна и та же модификация ударных дронов.

Ещё одна атака пришлась по военной инфраструктуре в Николаевской области. Там, по версии российской стороны, был поражён стартовый пункт управления украинских сил.

Ранее сообщалось, что экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары по местам сосредоточения личного состава ВСУ в районе Сердобино Харьковской области. Удар наносился управляемыми авиабомбами семейства ФАБ. В Минобороны РФ подтвердили поражение целей.