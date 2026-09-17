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Опубликовано 17 сентября, 16:38

ВКС России «ФАБами» нанесли удары по живой силе ВСУ под Харьковом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Экипажи Воздушно-космических сил России поразили места сосредоточения личного состава ВСУ в районе Сердобино Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны. Удар наносился управляемыми авиабомбами семейства «ФАБ».

Поражение живой силы ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«ФАБами — по живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны показало эффектное видео налёта целого роя «Гераней» на суда в одесском порту «Черноморск». Они использовались для доставки военных грузов для ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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