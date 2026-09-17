«Сузили возможности поставок»: Удары РФ по мостам через Днестр отрезают НАТО от Одессы

Поражение двух мостов через Днестр в Одесской области может заметно сократить доставку военных грузов из стран НАТО на Украину. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, речь идёт о южном маршруте снабжения, который идёт через Румынию и Молдавию.

Грузы альянса поступают в крупный аэропорт в Румынии, затем через пункты пропуска направляются в Одессу и уже оттуда распределяются по территории Украины. Удары по мостам, по словам эксперта, «сузили возможности» по этим поставкам.

Марочко в беседе с «Абзацем» также отметил, что российские военные поразили дата-центры, несколько сухогрузов и другие стратегические объекты. Уничтожение дата-центров, осуществляющих информационное сопровождение украинских боевиков, ослабляет боеспособность войск.

«Если мы говорим про сухогрузы, то это очень большие потери, поскольку, как правило, они перевозят очень большое количество материально-технических средств, вооружения, боеприпасов. Даже один такой целенаправленный удар поражает очень серьёзные объёмы военных грузов», — отметил специалист.

Для российских войск такие действия, по мнению Марочко, будут иметь накопительный эффект. Для Украины же потеря инфраструктуры обернётся дополнительной финансовой нагрузкой — объекты придётся восстанавливать.

Ранее сообщалось, что два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ. По данным Минобороны РФ, переправы использовались командованием украинских войск для транзита военных грузов, поступавших из Румынии и порта Измаил.