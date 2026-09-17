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Опубликовано 17 сентября, 10:07

«Сузили возможности поставок»: Удары РФ по мостам через Днестр отрезают НАТО от Одессы

Эксперт Марочко: Удары РФ могут сократить поставки НАТО на Украину через Румынию

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Поражение двух мостов через Днестр в Одесской области может заметно сократить доставку военных грузов из стран НАТО на Украину. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, речь идёт о южном маршруте снабжения, который идёт через Румынию и Молдавию.

Грузы альянса поступают в крупный аэропорт в Румынии, затем через пункты пропуска направляются в Одессу и уже оттуда распределяются по территории Украины. Удары по мостам, по словам эксперта, «сузили возможности» по этим поставкам.

Марочко в беседе с «Абзацем» также отметил, что российские военные поразили дата-центры, несколько сухогрузов и другие стратегические объекты. Уничтожение дата-центров, осуществляющих информационное сопровождение украинских боевиков, ослабляет боеспособность войск.

«Если мы говорим про сухогрузы, то это очень большие потери, поскольку, как правило, они перевозят очень большое количество материально-технических средств, вооружения, боеприпасов. Даже один такой целенаправленный удар поражает очень серьёзные объёмы военных грузов», — отметил специалист.

Для российских войск такие действия, по мнению Марочко, будут иметь накопительный эффект. Для Украины же потеря инфраструктуры обернётся дополнительной финансовой нагрузкой — объекты придётся восстанавливать.

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Ранее сообщалось, что два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ. По данным Минобороны РФ, переправы использовались командованием украинских войск для транзита военных грузов, поступавших из Румынии и порта Измаил.

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Дарья Нарыкова
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