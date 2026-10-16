Минобороны показало видео ударов «Гераней» по 4 складам ВСУ в двух регионах

Российские ударные беспилотники «Герань» атаковали хранилища украинских дронов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской и Запорожской областях. О поражении военных объектов сообщили в Минобороны РФ.

Удары дронов по объектам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Под удар попали склады, расположенные вблизи Запорожья, а также населённых пунктов Эсхар и Морозовка на Харьковщине. По данным ведомства, расчёты войск беспилотных систем поразили три объекта с беспилотниками и один с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

Российское военное ведомство также опубликовало видеозаписи проведённых атак. На представленных кадрах, как утверждается, запечатлены моменты попадания ударных аппаратов по обозначенным целям.

Ранее Life.ru сообщал о поражении российскими «Геранями» логистического центра, электроподстанций и передвижного зенитного комплекса ВСУ. Удары наносили военнослужащие отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» по объектам, обеспечивающим деятельность украинских подразделений. В Минобороны отмечали, что подобные операции направлены на нарушение снабжения, энергоснабжения и работы противовоздушной обороны противника.