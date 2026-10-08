Минобороны предложило расширить полномочия военной полиции

Минобороны России предложило расширить полномочия военной полиции и создать в её структуре группы оперативного реагирования. Соответствующие изменения содержатся в проектах указов президента, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Одно из предложений предусматривает появление групп оперативного реагирования. В них должны входить не менее двух военнослужащих военной полиции с приданным транспортом. Такие группы смогут оперативно пресекать преступления, административные и дисциплинарные нарушения, задерживать причастных к ним лиц, а также отражать нападения на военнослужащих, гражданский персонал и охраняемые объекты ВС РФ.

Кроме того, предлагается ввести понятие «пост наряда патрульной службы». Его сотрудники будут отвечать за поддержание правопорядка и воинской дисциплины на определённом участке гарнизона и прилегающей территории в течение установленного времени либо круглосуточно.

Отдельный проект касается полномочий военной полиции в сфере дознания. Сейчас командиры её воинских частей могут выполнять функции органов дознания только в отношении подчинённых им военнослужащих. Минобороны предлагает распространить эти полномочия также на личный состав органов военного управления, соединений, частей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении командующего соответствующего объединения.

В военном ведомстве рассчитывают, что это позволит снизить процессуальную нагрузку на командиров соединений и частей, для которых такая работа не является профильной, а также усилить правоохранительные возможности военной полиции.

Ещё одно изменение касается розыска военнослужащих. Сейчас военная полиция оказывает содействие МВД при поиске и задержании военных, самовольно оставивших части с оружием, а также осуждённых и подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Поправки предлагают разрешить военной полиции самостоятельно разыскивать самовольно оставивших часть военнослужащих и подозреваемых в преступлениях.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете депортации иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил России. Им также не смогут отказать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу.