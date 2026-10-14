Минобороны: ПВО за сутки сбила 1425 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 октября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1425 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Особенно масштабной атака была минувшей ночью. По данным Минобороны, только за этот период над российскими регионами и Азовским морем уничтожили 902 украинских БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 13 октября до утра 14 октября в его сторону летели 493 дрона, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 180 уничтожили на подлёте к Москве. Life.ru писал, что эта атака стала одной из крупнейших за последние два года.

Накануне российские военные также сообщали о десятках перехваченных беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.