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Опубликовано 14 октября, 14:10

Минобороны: ПВО за сутки сбила 1425 украинских беспилотников

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 октября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1425 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Особенно масштабной атака была минувшей ночью. По данным Минобороны, только за этот период над российскими регионами и Азовским морем уничтожили 902 украинских БПЛА.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 13 октября до утра 14 октября в его сторону летели 493 дрона, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 180 уничтожили на подлёте к Москве. Life.ru писал, что эта атака стала одной из крупнейших за последние два года.

Накануне российские военные также сообщали о десятках перехваченных беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Больше новостей о ситуации в зоне СВО и работе российской ПВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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