Россия получила решающее преимущество в средствах дальнего поражения, благодаря чему появилась возможность в ближайшее время завершить специальную военную операцию на условиях Москвы. Такой прогноз сделал депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы имеем сейчас решающее преимущество в средствах нанесения дальних ударов. Наша оборонная промышленность смогла значительно нарастить производство баллистических ракет, в то время как у Украины нет перехватчиков, чтобы с ними бороться», — заявил парламентарий.

По его словам, существенные изменения произошли и в применении беспилотной авиации. Российские военные начали массово использовать реактивные дроны вместо аппаратов с поршневыми двигателями, что создало дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Афонин пояснил, что система ПВО противника преимущественно рассчитана на перехват беспилотников, развивающих скорость около 150–180 километров в час. Однако теперь, как утверждает депутат, каждую ночь по украинским объектам наносятся удары сотнями аппаратов, способных разгоняться до 400–500 километров в час.

Именно сочетание возросшего производства ракет и применения более быстрых БПЛА, по оценке парламентария, создаёт предпосылки для завершения боевых действий на российских условиях.

Отдельное внимание Афонин уделил ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что без стабильного электроснабжения страна не сможет обеспечивать полноценную работу предприятий военно-промышленного комплекса и экономики в целом.

На этом фоне депутат выступил против предлагаемого России энергетического перемирия. По его оценке, отказ от ударов по соответствующим объектам в нынешних условиях стал бы фактически односторонней уступкой.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что СВО будет продолжаться, пока европейская «партия войны» не потеряет влияние и элиты ЕС не перестанут мешать мирному урегулированию. В качестве альтернативы он назвал полный военный крах киевского режима.