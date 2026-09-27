Минобороны РФ назвало «цифровым детоксом» удары по дата-центрам в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минобороны России сопроводило сообщение об ударах по украинским дата-центрам ироничной картинкой с надписью «Цифровой детокс». Об этом говорится в публикации Telegram-канала Минобороны РФ.
Минобороны РФ назвало «цифровым детоксом» удары по дата-центрам в Киеве. Фото © Telegram / Минобороны России
Изображение появилось в канале сразу после информации о поражении объектов в Киеве.
«В принудительном режиме!» — лаконично отмечено в описании к плакату.
Напомним, российские военные нанесли удар по двум дата-центрам, расположенным в украинской столице. Согласно имеющейся информации, данные объекты играли ключевую роль в обеспечении связи и интернет-доступа для нужд ВСУ.
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