Министерство обороны России предложило разрешить выпускникам девятых классов поступать в военные училища и вузы на программы среднего профессионального образования. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Сейчас на такие программы принимают только после 11-го класса. Если изменения утвердят, при поступлении будут учитывать средний балл аттестата за девятый или одиннадцатый класс. При этом правила зачисления на офицерские программы останутся прежними.

Проект также устанавливает возрастные ограничения. Абитуриенты, не проходившие военную службу, смогут поступать с 16 до 22 лет. Для граждан, отслуживших в армии, и военнослужащих по призыву верхняя возрастная граница составит 24 года.

Для некоторых категорий предусмотрены отдельные условия: военнослужащие по контракту, кроме офицеров, и граждане, имеющие право повторно получить среднее профессиональное образование, смогут поступать до достижения 30 лет.

В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на повышение качества подготовки военных кадров и расширение доступности профильного образования для выпускников с основным общим образованием.

Документ пока является проектом. Его направили на регистрацию в Минюст 23 ноября.