Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины и сухогрузу в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Днепропетровской области поражены четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке. По данным оборонного ведомства, их использовали для транспортировки вооружения и военной техники. Кроме того, под удар попал объект транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Ещё одной целью стал сухогруз, находившийся в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. Как уточнили в Минобороны России, судно доставляло на Украину грузы военного назначения.

Ранее, 25 ноября, российские войска поразили два логистических центра в Одесской области и сухогруз в Чёрном море. По информации оборонного ведомства, наземные объекты использовались для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии. Морское судно перевозило продукцию двойного назначения.