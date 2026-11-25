Без «крыльев» для атак: Завод беспилотников в Черниговской области стёрт с лица земли
Минобороны: В ночь на 25 ноября поражён цех комплектующих для БПЛА в Сновске
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Российские войска поразили промышленное предприятие в Сновске Черниговской области, где выпускали комплектующие для беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в ночь на 25 ноября под российские удары попали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, ВС РФ поразили электроподстанцию в Запорожье, которая, по данным военного ведомства, обеспечивала работу предприятий украинского ВПК.
Двумя днями ранее Минобороны РФ также сообщало об ударах по местам производства и хранения беспилотников ВСУ. Всего за сутки российские военные поразили цели в 142 районах.