Российские войска поразили промышленное предприятие в Сновске Черниговской области, где выпускали комплектующие для беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в ночь на 25 ноября под российские удары попали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, ВС РФ поразили электроподстанцию в Запорожье, которая, по данным военного ведомства, обеспечивала работу предприятий украинского ВПК.