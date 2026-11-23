Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по местам производства и хранения беспилотников ВСУ, военным аэродромам и радиолокационным станциям. Всего, по данным Минобороны РФ, поражены цели в 142 районах. Об этом говорится в сводке ведомства от 23 ноября.

Для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В число целей также вошли склады боеприпасов, места производства и хранения наземных робототехнических комплексов, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по информации министерства, используются в интересах украинской армии.

Отдельно в Минобороны сообщили о поражении радиолокационных станций, предназначенных для наблюдения за воздушной обстановкой. Кроме того, российские военные нанесли удары по пунктам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Ведомство уточнило, что удары наносились силами нескольких группировок российских войск. Конкретные населённые пункты, в которых находились перечисленные объекты, в этой части сводки не названы.

Ранее Life.ru сообщал о поражении российскими войсками мест производства и хранения украинских беспилотников, военных аэродромов и складов боеприпасов. Тогда, согласно сводке Минобороны от 18 ноября, удары были нанесены по целям в 143 районах.