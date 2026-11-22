Российские войска установили контроль над населённым пунктом Сосновый Бор в Харьковской области. Село заняли подразделения группировки войск «Север» в результате активных боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в результате активных действий установлен контроль над населённым пунктом Сосновый Бор Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

По информации канала «Северный ветер», населённый пункт в Волчанском районе заняли штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии. Российские военнослужащие, как утверждается, выбили из села подразделения 120-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В канале отметили, что установление контроля над Сосновым Бором позволит российским военным контролировать лесной массив южнее населённого пункта. По данным источника, украинские подразделения использовали эту территорию для сосредоточения личного состава и попыток проникновения в российский тыл.